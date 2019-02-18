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У чорнобильській зоні відчуження сталась пожежа

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 09:27
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У чорнобильській зоні відчуження сталась пожежа

У минулі вихідні у Чорнобильській зоні знову відбулась пожежа. На цей раз горів трав’яний настил.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 лютого, у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС знову сталась пожежа. Вогонь поширився на площу близько 5 га. Відповідну інформацію надали упрес-службі ДСНС.

«17 лютого о 16:40 в ДСНС надійшла інформація, що в Чорнобильській зоні відчуження на території ДСП «Північна Пуща» (Дитятковського лісництво) поблизу села Бички виникла пожежа трав'яного настилу на площі близько 5 га», - відзначили рятувальники.

До гасіння пожежі залучили 18 пожежників та 3 одиниці техніки. Пожежу локалізували о 17:55. Причину загоряння встановлюють експерти. 

Нагадаємо, у минулому році у зоні відчуження спалахнула велика пожежа. За попередніми даними, її могли спричинити лісокради. Мова йде про людей, які незаконно вирубують чорнобильський радіоактивний ліс та щоб замести сліди підпалюють пеньки.

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