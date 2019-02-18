З’явились нові деталі вбивства сім’ї у Житомирі

Аня Мартинюк 18 лютого 2019, 08:54

Правоохоронці назвали ім’я ймовірного вбивці матері та дочки. Як відомо, трагедія трапилась у Житомирі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стала відома одна з ймовірних причин вбивства сім’ї у Житомирі. Нагадаємо, тут 16 лютого на території приватного будинку знайшли тіло 41-річної матері та її 21-річної дочки Анжеліки Карпець.

За попередніми даними, до вбивства може бути причетний 26-річний Василь Подорожній, екс-хлопець дівчини. Правоохоронці уточнили, що він не так давно розлучився з нею.

«На місці вбивства була знайдена шапка Подорожного», - зазначили правоохоронці.

Варто зазначити, що зловмисник спочатку вбив жінку, сховав її тіло під шифером, а потім взявся за її дочку. Остання отримала декілька ударів по голові молотком.