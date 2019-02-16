Слідом за китайцями на Місяць відправляться американці

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В NASA заявили про намір чимшвидше відправити на Місяць своїх астронавтів. Крім того, в агентстві заявили, що на цей раз астронавти не просто топтатимуться на супутнику Землі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 лютого, стало відомо, що американське агентство NASA планує прискорити реалізацію плану з відправки астронавтів на Місяць. За даними представників агентства, на цей раз місія залишиться на супутнику Землі на довго.
Представник агентства Джим Бріденстін заявив журналістам, що план повернутися на Місяць вітається президентом США Дональдом Трампом. Крім того, для реалізації плану будуть залучені приватні компанії.
«Важливо, щоб ми повернулися на Місяць якомога швидше. Сподіваюсь, що до 2028 року ми побачимо на Місяці наших астронавтів. На цей раз ми не залишатимемо на супутнику прапор чи свої сліди. Ми залишимось там на довго», - заявив він.
Нагадаємо, раніше Китай став першою країною, яка висадилась на дальній стороні Місяця. Так, наразі там знаходиться космічний апарат Chang'e-4.
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