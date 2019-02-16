Політолог озвучив «Хитрий План Порошенка»

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Олександр Кочетков попередив, що на тлі виборів в Україні будуть задіяні брудні методи. Він застеріг, що команда Порошенка використає війну на Донбасі та шляхом фальсифікації виведе чинного президента у другий тур.
Новину передає «Преса України».
Український політолог Олександр Кочетков заявив, що кандидат на пост президента, чинний український лідер Петро Порошенко має «ХПП», тобто «Хитрий План Порошенка». У соцмережі експерт зазначив, що за допомогою цього плану Порошенко і його команда збираються залишитись при владі.
«На першому етапі вони хочуть за допомогою підкупу і фальсифікацій вивести у другий тур Петра Порошенка і Володимира Зеленського, за всяку ціну не пустивши туди Юлію Тимошенко. Тобто, набрані відсотки будуть намагатися відраховувати у Юлії Тимошенко і додавати Петру Порошенко, а Володимира Зеленського практично не чіпати», - зазначив Кочетков.
За словами політолога, у другому турі буде «розіграна військова карта». Так, «ХПП» передбачає поширення у ЗМІ інформації про загрозу ескалації на фронті.
«Почастішають обстріли на лінії поділу, підуть повідомлення про концентрацію російських військ на наших кордонах, причому, і з боку Криму і навіть з Білорусі (Віктор Медведчук картинку організовує). І - це принципово важливо! - будуть заяви наших військових різних рангів про те, що в цих критичних умовах вони бачать Верховним Головнокомандувачем виключно Петра Порошенка», - додав експерт.
За словами Кочеткова, військова істерія може спрацювати на користь президента. Він також вважає, що вихід Петра Порошенка до другого туру – це реальна катастрофа для країни.
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