Селена Гомес дебютувала у купальнику-бікіні

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Селена Гомес з'явилась на людях у відкритому білому купальнику. Вперше за довгий час після тяжкої операції зірка продемонструвала, що почуває себе добре.
Новину передає «Преса України».
Американська музична зірка Селена Гомес була помічена на відпочинку у Мексиці. Співачка вийшла на пляж у білому купальнику бікіні. За даними ЗМІ, знаменитість виглядала щасливою і здоровою.
«Селена доповнила образ золотими сережками. Від яскравого мейкапу вона вирішила відмовитися», - додають ЗМІ.
Журналісти зазначили, що 26-річна виконавиця дещо набрала ваги. Нагадаємо, у 2017 році Селена Гомес перенесла операцію з пересадки нирки.
13:56: Слідом за китайцями на Місяць відправляться американці
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