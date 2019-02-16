Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Депутат ВРУ запропонував ЄС купувати український газ замість російського
  • У «ЛДНР» оголосили війну шоколадкам «Roshen»
  • Заради американки Супрун Кабмін дозволив МОЗ ігнорувати рішення суду

Селена Гомес дебютувала у купальнику-бікіні

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 12:56
Версія для друку
Селена Гомес дебютувала у купальнику-бікіні

Селена Гомес з'явилась на людях у відкритому білому купальнику. Вперше за довгий час після тяжкої операції зірка продемонструвала, що почуває себе добре.

Новину передає «Преса України».

Американська музична зірка Селена Гомес була помічена на відпочинку у Мексиці. Співачка вийшла на пляж у білому купальнику бікіні. За даними ЗМІ, знаменитість виглядала щасливою і здоровою.

«Селена доповнила образ золотими сережками. Від яскравого мейкапу вона вирішила відмовитися», - додають ЗМІ.

Журналісти зазначили, що 26-річна виконавиця дещо набрала ваги. Нагадаємо, у 2017 році Селена Гомес перенесла операцію з пересадки нирки.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції