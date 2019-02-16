Селена Гомес дебютувала у купальнику-бікіні

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 12:56

Селена Гомес з'явилась на людях у відкритому білому купальнику. Вперше за довгий час після тяжкої операції зірка продемонструвала, що почуває себе добре.

Новину передає «Преса України».

Американська музична зірка Селена Гомес була помічена на відпочинку у Мексиці. Співачка вийшла на пляж у білому купальнику бікіні. За даними ЗМІ, знаменитість виглядала щасливою і здоровою.

«Селена доповнила образ золотими сережками. Від яскравого мейкапу вона вирішила відмовитися», - додають ЗМІ.

Журналісти зазначили, що 26-річна виконавиця дещо набрала ваги. Нагадаємо, у 2017 році Селена Гомес перенесла операцію з пересадки нирки.