Науковець присвятила марсоходу Opportunit татуювання

Слідом за китайцями на Місяць відправляться американці 13:56
Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств провів тренування дітям з «ДНР» 11:51
У 2018 році у Крим «понаїхало» понад 19 тисяч росіян – блогер (ВІДЕО) 11:13
Влада тиснула на суддю, який розглядав справу Супрун – нардеп 10:39
Ердоган назвав причину гальмування входу Туреччини в ЄС 10:09
У День закоханих в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів 09:34
Депутат ВРУ запропонував ЄС купувати український газ замість російського 09:05
Ляшко зібрався відправити «реформованих» Порошенком суддів за грати 08:36
Київ заборгував пенсіонерам Донбасу понад 71 млрд гривень -росЗМІ 14:00
Кім Кардашян отримала дуже романтичний подарунок до Дня закоханих (ВІДЕО) 11:36
У Києві продовжує бути популярною послуга «шлюб за добу» 11:01
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Американка Кері Бін зробила незвичне татуювання на честь марсохода Opportunit. Стало відомо, що воно означає.
Новину передає «Преса України».
Інженер Кері Бін з Шерца, штат Техас, вирішила зробити незвичне татуювання. Так, вона прикрасила руку останнім повідомленням, яке видав космічний корабель Opportunity, що досліджував Марс.
«tau = 10.8», - такий напис тепер красується на руці інженера, яка керувала лінією зв’язку з «Opportunity».
«Я обрала для татуювання останні дані з Оппі, tau = 10.8. Tau позначає оптичну глибину в атмосфері», - розповіла вона.
Як відомо, «Opportunity» вийшов з ладу після того, як потрапив у велику пилову бурю на Марсі. Він провів на «червоній планеті» 15 років.
13:56: Слідом за китайцями на Місяць відправляться американці
11:51: Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств провів тренування дітям з «ДНР»
11:13: У 2018 році у Крим «понаїхало» понад 19 тисяч росіян – блогер (ВІДЕО)
10:39: Влада тиснула на суддю, який розглядав справу Супрун – нардеп
10:09: Ердоган назвав причину гальмування входу Туреччини в ЄС
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.