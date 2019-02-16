Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Депутат ВРУ запропонував ЄС купувати український газ замість російського
  • У «ЛДНР» оголосили війну шоколадкам «Roshen»
  • Заради американки Супрун Кабмін дозволив МОЗ ігнорувати рішення суду

Науковець присвятила марсоходу Opportunit татуювання

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 12:24
Версія для друку
Науковець присвятила марсоходу Opportunit татуювання

Американка Кері Бін зробила незвичне татуювання на честь марсохода Opportunit. Стало відомо, що воно означає.

Новину передає «Преса України».

Інженер Кері Бін з Шерца, штат Техас, вирішила зробити незвичне татуювання. Так, вона прикрасила руку останнім повідомленням, яке видав космічний корабель Opportunity, що досліджував Марс.

«tau = 10.8», - такий напис тепер красується на руці інженера, яка керувала лінією зв’язку з «Opportunity».

«Я обрала для татуювання останні дані з Оппі, tau = 10.8. Tau позначає оптичну глибину в атмосфері», - розповіла вона.

Як відомо, «Opportunity» вийшов з ладу після того, як потрапив у велику пилову бурю на Марсі. Він провів на «червоній планеті» 15 років.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції