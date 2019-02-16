Науковець присвятила марсоходу Opportunit татуювання

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 12:24

Американка Кері Бін зробила незвичне татуювання на честь марсохода Opportunit. Стало відомо, що воно означає.

Новину передає «Преса України».

Інженер Кері Бін з Шерца, штат Техас, вирішила зробити незвичне татуювання. Так, вона прикрасила руку останнім повідомленням, яке видав космічний корабель Opportunity, що досліджував Марс.

«tau = 10.8», - такий напис тепер красується на руці інженера, яка керувала лінією зв’язку з «Opportunity».

«Я обрала для татуювання останні дані з Оппі, tau = 10.8. Tau позначає оптичну глибину в атмосфері», - розповіла вона.

Як відомо, «Opportunity» вийшов з ладу після того, як потрапив у велику пилову бурю на Марсі. Він провів на «червоній планеті» 15 років.