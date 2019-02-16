Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств провів тренування дітям з «ДНР»

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 11:51

Джеффрі Монсон влаштував дітям «ДНР» майстер-клас з єдиноборства. Він також порадив їмне боятися «бути побитими і програвати».

Новину передає «Преса України».

Дворазовий чемпіон світу зі змішаних єдиноборств Джеффрі Вільям Монсон вирішив передати знання дітям з «ДНР». Політик і спортсмен провів тренування для юних боксерів «республіки». Відомо, що дійство відбулось в одному з бійцівських клубів Москви.

48-річний спортсмен тренував дітей протягом 3 годин. Про це повідомили російські ЗМІ.

«Народ Донбасу герої, сьогодні на вас дивиться весь світ людей доброї волі. Дам вам найголовнішу пораду - не бійтеся програвати і бути побитими. Головне - не здаватися. Кожен програш на шляху до мети-це тільки нова сходинка до перемоги», - заявив Монсон дітям.

Він також заявив, що проведе майстер-класи для дітей в Луганську і Донецьку. Варто зазначити, нещодавно Монсон коментував ситуацію в Україні. За його словами, серед 40 кандидатів на пост президента Украни він не бачить жодного гідного.

«Сучасна українська влада не представляє інтересів людей», - заявив він у стилі роспропаганди.