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Джеффрі Монсон влаштував дітям «ДНР» майстер-клас з єдиноборства. Він також порадив їмне боятися «бути побитими і програвати».
Новину передає «Преса України».
Дворазовий чемпіон світу зі змішаних єдиноборств Джеффрі Вільям Монсон вирішив передати знання дітям з «ДНР». Політик і спортсмен провів тренування для юних боксерів «республіки». Відомо, що дійство відбулось в одному з бійцівських клубів Москви.
48-річний спортсмен тренував дітей протягом 3 годин. Про це повідомили російські ЗМІ.
«Народ Донбасу герої, сьогодні на вас дивиться весь світ людей доброї волі. Дам вам найголовнішу пораду - не бійтеся програвати і бути побитими. Головне - не здаватися. Кожен програш на шляху до мети-це тільки нова сходинка до перемоги», - заявив Монсон дітям.
Він також заявив, що проведе майстер-класи для дітей в Луганську і Донецьку. Варто зазначити, нещодавно Монсон коментував ситуацію в Україні. За його словами, серед 40 кандидатів на пост президента Украни він не бачить жодного гідного.
«Сучасна українська влада не представляє інтересів людей», - заявив він у стилі роспропаганди.
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11:51: Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств провів тренування дітям з «ДНР»
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