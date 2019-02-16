У 2018 році у Крим «понаїхало» понад 19 тисяч росіян – блогер (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 11:13

«Кримський бандерівець» повідомив, що півострів Крим активно заселяють росіяни, а кримчани змушені покидати рідні домівки. Стало відомо, скільки людей покинули півострів в результаті анексії.

Новину передає «Преса України».

Відомий кримський блогер «Кримський бандерівець» повідомив, що населення анексованого півострова Крим досі змінюється. Стало відомо, що у минулому році у Крим прибуло понад 19 тисяч громадян РФ. Тим часом півострів покинули 17,5 тисячі кримчан.

«У 2017 році наїхало приблизно 17 тисяч росіян, а 16 тисяч кримчан покинули півострів. Число виїжджаючих з Криму з моменту його окупації росією збільшилася в 12 разів!» - зазначив блогер, посилаючись на підрахунки голови правління російської експертної групи «Сова» Михайла Сави.

Останній зазначив, що «Крим дійсно колонізується» в розумінні імперської колонізації. За його словами, на півострів прибувають силовики, співробітники ФСБ, військові і цивільні чиновники. Нагадаємо, раніше про те, що в Крим переселились майже мільйон росіян заявляв Мустафа Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу зазначав, що у Криму відбулась примусова зміна демографії, що можна прирівняти до військових злочинів.

«Примусова зміна демографічного складу на окупованій території, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, що відноситься до розряду військових злочинів. Тому дані, скільки вони (окупаційна влада - ред.) завезли, ретельно приховуються», - наголошував він.