Влада тиснула на суддю, який розглядав справу Супрун – нардеп

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 10:39

Олег Ляшко розповів, як тиснули на суддю, який заборонив громадянці США Уляні Супрун займати високу посаду в Україні. Він також попередив, що справою Супрун займеться інший суддя.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат України Олег Ляшко заявив, що суддя Київського окружного адміністративного суду Сергій Каракашьян, який розглядав позов від радикалів проти Уляни Супрун, взяв самовідвід через тиск з боку влади. Про це нардеп написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Порошенко погрожував розпустити адміністративний суд через рішення про відсторонення в.о. міністра від виконання обов`язків. Прем`єр-міністр заявив, що збирається скаржитися на Каракашьяна у Вищу раду правосуддя. Міністр юстиції особисто прийшов на засідання, щоб вимагати відновлення повноважень Супрун. Де в світі таке можливо?» - заявив політик.

Кандидат на пост президента України наголосив, що його команда боротиметься за справедливість і скоро буде визначено нового суддю у справі американки Супрун.

Нагадаємо, раніше суддя Сергій Каракашьян визнав, що Уляна Супрун, маючи подвійне громадянство, не має права займати посаду виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я. Згодом Кабмін дозволив Супрун наплювати на рішення суду і працювати далі всупереч українському законодавству.