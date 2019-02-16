Ердоган назвав причину гальмування входу Туреччини в ЄС

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 10:09

Реджеп Ердоган знову нагадав, що питання вступу Туреччини в ЄС тягнеться з 1987 року. Він розповів, чому Європа не робить рішучі кроки.

Новину передає «Преса України».

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував небажання ЄС пускати до себе Туреччину. В ефірі одного з турецьких телеканалів він зазначив, що одна з причин – Туреччина є мусульманською країною.

«Так нехай тоді вони про це скажуть прямо», - наголосив турецький лідер.

Варто зазначити, що раніше Раджеп Ердоган наголошував, що Брюсель затягує процес вступу Туреччини у ЄС. Нагадаємо, Анкара подала заєвку на членство у союзі у 1987 році. Відповідні переговори стартували у 2005 році. З тих пір питання не зрушило з мертвої точки.

Як відомо, Брюссель критикує жорстку політику Ердогана. Зокрема, масові арешти та звільнення, які мали місця після спроби державного перевороту у Туреччині влітку 2016 року. Тоді Ердоган навіть заговорив про повернення смертної кари в країні.