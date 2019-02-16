Слідом за китайцями на Місяць відправляться американці 13:56
Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств провів тренування дітям з «ДНР» 11:51
У 2018 році у Крим «понаїхало» понад 19 тисяч росіян – блогер (ВІДЕО) 11:13
Влада тиснула на суддю, який розглядав справу Супрун – нардеп 10:39
Ердоган назвав причину гальмування входу Туреччини в ЄС 10:09
У День закоханих в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів 09:34
Депутат ВРУ запропонував ЄС купувати український газ замість російського 09:05
Ляшко зібрався відправити «реформованих» Порошенком суддів за грати 08:36
Київ заборгував пенсіонерам Донбасу понад 71 млрд гривень -росЗМІ 14:00
Кім Кардашян отримала дуже романтичний подарунок до Дня закоханих (ВІДЕО) 11:36
У Києві продовжує бути популярною послуга «шлюб за добу» 11:01
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Реджеп Ердоган знову нагадав, що питання вступу Туреччини в ЄС тягнеться з 1987 року. Він розповів, чому Європа не робить рішучі кроки.
Новину передає «Преса України».
Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував небажання ЄС пускати до себе Туреччину. В ефірі одного з турецьких телеканалів він зазначив, що одна з причин – Туреччина є мусульманською країною.
«Так нехай тоді вони про це скажуть прямо», - наголосив турецький лідер.
Варто зазначити, що раніше Раджеп Ердоган наголошував, що Брюсель затягує процес вступу Туреччини у ЄС. Нагадаємо, Анкара подала заєвку на членство у союзі у 1987 році. Відповідні переговори стартували у 2005 році. З тих пір питання не зрушило з мертвої точки.
Як відомо, Брюссель критикує жорстку політику Ердогана. Зокрема, масові арешти та звільнення, які мали місця після спроби державного перевороту у Туреччині влітку 2016 року. Тоді Ердоган навіть заговорив про повернення смертної кари в країні.
13:56: Слідом за китайцями на Місяць відправляться американці
11:51: Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств провів тренування дітям з «ДНР»
11:13: У 2018 році у Крим «понаїхало» понад 19 тисяч росіян – блогер (ВІДЕО)
10:39: Влада тиснула на суддю, який розглядав справу Супрун – нардеп
10:09: Ердоган назвав причину гальмування входу Туреччини в ЄС
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.