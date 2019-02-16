У День закоханих в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів

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14 лютого, у День закоханих, в Україні був зафіксований «шлюбний бум». Понад дві тисячі пар захотіли узаконити свої відносини саме в цей день.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства юстиції України повідомили, що цьогоріч у День закоханих було зареєстровано рекордну кількість шлюбів. Так, романтичну дату обрали 2439 пар.
Найбільша кількість пар, які вирішили узаконити свої відносини, була зафіксована в Дніпропетровській області – 231. Далі розмістився Київ - 211. Львівській та Івано-Франківській областях отримали свідоцтво про шлюб 174 і 148 пар відповідно.
У Мін'юсті зауважили, що найпізніша реєстрація відбулась о 23:45 год в Кіровоградській області. Як повідомлялось раніше, в Україні продовжує бути популярною послуга «Шлюб за добу». У 2018 році у Києві нею скористались понад 5 тисяч пар.
За словами представників Мін'юсту, такою послугою зазвичай користуються люди, які не хочуть чекати 30 днів з дня подачі заявки до РАГСу, інтернаціональні пари та люди, які бажають узаконити відносини у «красиві» дати.
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