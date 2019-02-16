Депутат ВРУ запропонував ЄС купувати український газ замість російського

Аня Мартинюк 16 лютого 2019, 09:05

Сергій Тарута заявив, що Україна може перестати бути проблемою для ЄС. За його словами, вона може стати вирішенням питанням поставок газу європейським країнам.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Сергій Тарута зробив гучну заяву. За його словами, ЄС може не купувати російський газ, а натомість брати його в України. За його словами, українська держава має змогу поставляти такий енергоресурс.

Відповідне повідомлення народний обранець залишив у соцмережі. За його словами, Україна може перестати бути проблемою для Європи і, навпаки, може стати рішенням. Так, Тарута пропонує наростити об’єми видобутку газу в Україні.

«Україна може замінити Росію на цьому ринку і стати сильним суб'єктом на світовому ринку газу», - особливо наголосив політик.

Нагадаємо, Росія наразі реалізовує проект газопроводу «Північний потік-2». Нова нитка йде в обхід України. Це означає, що Росія хоче відмовитись від транзиту газу через Україну. Остання, як відомо, втратить чималі прибутки.