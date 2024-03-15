Як сапери 60-ої механізованої бригади обдурили ЗС РФ?

Сапери з 60-ої механізованої бригади Збройних Сил України обійшли позиції російських військовослужбовців та встановили міни. Вони використовували несподівані для російських солдатів місця, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм 60-ї механізованої бригади ЗСУ.

Саперам вдалося обійти позиції РФ та встановити міни у несподіваних місцях. Завдяки цьому стався вибух, який ліквідував одразу дві бойові машини піхоти з десантом.

Як заявляють військовослужбовці, передбачувані маршрути є найкращими для встановлення мін. Це обґрунтовано тим, що противник насамперед думатиме про складні місця, і ігноруватиме прості.

Раніше в Україні демонстрували дрона-сапера.