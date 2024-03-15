Британія засудила “вибори” президента РФ на окупованих територіях

Великобританія рішуче засудила проведення “виборів” біля Російської Федерації. Це стосується проведення цього заходу на тимчасово окупованих територіях, повідомляє “Преса України” із посиланням на заяву постійного представника Великобританії при ОБСЄ Ніла Холланда.

У Відні у четвер 14 березня проводилось засідання Постійної ради організації. Ніл Холланд під час цього заходу нагадав, що агресія Російської Федерації розпочалася з 2014 року.

“Агресія почалася, коли почалися окупації українських територій. Почалося все це з Криму. І зараз Російська Федерація намагається отримати більше територій. Тому Великобританія засуджує проведення виборів на цих територіях”, – заявив політик.

РФ вже направив політтехнологів для виборів на окуповані території.