Правоохоронні органи Латвії проводять підготовку до того, що буде розпочато інтенсивну роботу у ці вихідні. Це станеться, коли відбудуться “вибори” президента Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на LSM.lv.

З’явилося повідомлення про те, що Російська Федерація може розмістити “передвиборчі автобуси” поряд із балтійським кордоном. Тому осіб, які перетинають цю територію, перевірятимуть набагато ретельніше.

Ці вихідні будуть непростими для прикордонних служб Латвії, оскільки починаються “вибори” в Росії. Також виник ризик провокацій з боку країни-агресора.

Начальник поліції також заявив про те, що вони планують перевіряти кожного, хто відвідає територію посольства РФ.

Раніше Мін’юст Латвії закликали прихильників російської мови у школах залишити країну.