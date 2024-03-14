Фіцо залишається непохитним: не змінить свою думку про війну в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини не планує змінювати свою думку щодо війни на території української держави. Його думка буде незмінною, незважаючи на конфлікт із Чехією, повідомляє “Преса України” з посиланням на Czech News Agency.

Проводячи аналіз рішення Чехії про зупинення міжурядових консультацій зі Словаччиною, Фіцо заявив: “Мене і пана Фіали завтра тут не буде. Яка з цього буде користь?”.

Він був обурений адресованою йому критикою. Він назвав це “мовами, які не належать до нормальної лексики дипломата. Сучасного дипломата.”

Також він заявив, що Україна після двох років війни нібито потребує “припинення вогню та мирних переговорів”. Він сказав, що не змінить своєї думки.

Фіцо вже одержав підтримку парламенту.