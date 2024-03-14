Збройні Сили Російської Федерації виставляють більше людей на посади поліцейських у Білгородській області. Це рішення ухвалене на основі прориву кордону, повідомляє “Преса України“.

Представник Збройних Сил Російської Федерації в телефонній розмові розповів про те, що поліцейських переводять з Білгорода. За словами цієї людини, на постах у Грайворонському районі, що знаходиться близько до українського кордону, стоїть по п’ять екіпажів поліцейських.

Ця активність поліцейських зумовлена нещодавнім проривом кордону. Ця подія змусила Росію ставити на кожну посаду по три особи для зміцнення.

До цього ЗС РФ фокусувалися на Авдіївському напрямі.