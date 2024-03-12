Арешт за проукраїнський Wi-Fi роутер: що сталося із російським студентом?

На території Російської Федерації студента взяли під варту за те, що він створив Wi-Fi роутер “Slava Ukraine”. За проукраїнське гасло його посадили, повідомляє “Преса України” із посиланням на CNN.

Московський суд виніс вирок студенту, який навчався у російському університеті. Термін арешту – 10 діб. Покарання було винесено за те, що він назвав свій роутер проукраїнським гаслом “Slava Ukraine”.

На думку користувачів CNN це можна розцінювати як показник прирівнювання інакодумства до злочину на території країни-агресора. Це почалося після того, як чинний лідер Російської Федерації Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну.

Також РФ завозить найманців на тимчасово окуповані території.