День народження Кобзаря: Vodafone дарує своїм клієнтам 20 гігабайт трафіку

На день народження Великого Кобзаря мобільний оператор Vodafone підготував подарунок для своїх абонентів. Українці зможуть отримати у своє розпорядження 20 гігабайтів безкоштовного мобільного інтернету, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Vodafone.

Користувачі мобільного оператора Vodafone можуть отримати 20 безкоштовних гігабайт інтернету. Так само вони можуть передати цю акцію своїм друзям та близьким. Це подарунок від компанії на день народження Великого Кобзаря.

Для цього потрібно надіслати SMS на номер 3565 з номером телефону користувача Vodafone. Далі варто чекати на інформацію про результат, чи отримав користувач Інтернет.

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