Таємниця розкрита: Джамала розповіла про поле своєї майбутньої дитини

Співачка Джамала розкрила секрет статі своєї майбутньої дитини. Вона це розповіла 9 березня 2024 року. Часом для розкриття секрету вона обрала царемоню нагороди, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Таблоїд“.
Українська співачка Джамала під час отримання нагороди Національної премії імені Тараса Шевченка розкрила стать своєї майбутньої дитини.
Для того, щоб розкрити таємницю вона обрала цитату, в якій розповіла, що чекає на сина.
“І на оновленій землі
Ворога не буде, супостато,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі”, – сказала співачка, розкриваючи стать своєї майбутньої дитини під час нагородження за альбом “Qirim”.
Нагадаємо, що кліпи Джамали зникли з YouTube.