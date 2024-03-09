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Субота, 9 Березня

Таємниця розкрита: Джамала розповіла про поле своєї майбутньої дитини

Співачка Джамала розкрила секрет статі своєї майбутньої дитини.
Багровий Ілля  Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Співачка Джамала розкрила секрет статі своєї майбутньої дитини. Вона це розповіла 9 березня 2024 року. Часом для розкриття секрету вона обрала царемоню нагороди, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Таблоїд“.

Українська співачка Джамала під час отримання нагороди Національної премії імені Тараса Шевченка розкрила стать своєї майбутньої дитини.

Для того, щоб розкрити таємницю вона обрала цитату, в якій розповіла, що чекає на сина.

“І на оновленій землі

Ворога не буде, супостато,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі”, – сказала співачка, розкриваючи стать своєї майбутньої дитини під час нагородження за альбом “Qirim”.

Нагадаємо, що кліпи Джамали зникли з YouTube.

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