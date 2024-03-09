Таємниця розкрита: Джамала розповіла про поле своєї майбутньої дитини

Співачка Джамала розкрила секрет статі своєї майбутньої дитини. Вона це розповіла 9 березня 2024 року. Часом для розкриття секрету вона обрала царемоню нагороди, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Таблоїд“.

Українська співачка Джамала під час отримання нагороди Національної премії імені Тараса Шевченка розкрила стать своєї майбутньої дитини.

Для того, щоб розкрити таємницю вона обрала цитату, в якій розповіла, що чекає на сина.

“І на оновленій землі

Ворога не буде, супостато,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі”, – сказала співачка, розкриваючи стать своєї майбутньої дитини під час нагородження за альбом “Qirim”.

Нагадаємо, що кліпи Джамали зникли з YouTube.