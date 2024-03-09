Тарас Шевченко: Трагедії та романи у житті великого поета

Тарас Григорович Шевченко через свою емоційну та тонку натуру часто закохувався. Проте він постійно притягував до себе різні пригоди, які позбавляли можливості отримати щастя шлюбу. Тож поет мріяв про жінку, яка буде з ним, повідомляє “Преса України“.

Український поет часто закохувався. Першим його дитячим коханням стала Оксана Коваленко. Вона так само була кріпаком, і жила близько до Шевченка. Вона була молодшою на три роки.

Після цього була німецька модель Амалії Клодберг. дівчина 15 років, яка пізніше стала дружиною вчителя та друга Тараса Шевченка. Найпозитивнішим досвідом у закоханості для Шевченка стала Варвара Рєпніна, яка була з українським поетом рік.

Українського поета намалювали кенійські діти.