Кохання у квітах: Настя Каменських отримала букет на 8 березня та розвіяла чутки про розрив

Співачка Настя Каменських повернулася до української держави з Колумбії. За довгий проміжок часу вона вперше заговорила про свого партнера. Вона зробила це публічно, і, як виявилось, її чоловік не залишив її на 8 березня, повідомляє “Преса України” з посиланням на Instagram.

Настя Каменських заговорила про свого чоловіка після повернення в Україну з Колумбії. Вона похвалилася подарунком від партнера на свято жінок. Він подарував їй великий букет, що складається з тюльпанів.

Мабуть, вона хотіла зробити спростування для чуток, які почали ходити між ними. Чутки в Інтернеті говорили, що пара розійшлася, проте це лише фейки.

Про одруження Потапа та Насті вже було відомо.