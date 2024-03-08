Пільги в ЄС для України: Мінагрополітики задоволені продовженням умов експорту

У Міністерстві агрополітики виявили задоволення рішенням профільного комітету Європейського парламенту. Йдеться про продовження пільгових умов з можливістю обмежень на імпорт із України цукру, птиці та яєць, повідомляє “Преса України“.

“Актуальна ситуація показує те, що це рішення не погане саме по собі. Раніше було негативне для рішення про визначення референтного періоду. Цього не варто було робити поки що у нас були квоти. Проте рішення просто рекомендоване”, – заявив Дмитрасевич.

Він також зазначив, що максимальні доступні обсяги продуктів, які можна буде постачати без будь-яких обмежень до ЄС, поки що неможливо назвати. Але він упевнений, що Україна отримає обмеження на експорт цукру, птиці та яєць.

Імпорт українського металу, у свою чергу, був спрощений.