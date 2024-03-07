Держнафтозаводи Індії у страху: санкції Заходу зачіпають постачання нафти з Росії

Державні нафтопереробні заводи індійської держави продовжують остерігатися постачання російської нафти за участю контрактних домовленостей. Ці побоювання створені посиленням санкційних обмежень проти Російської Федерації, повідомляє “Преса України“.

Країни Заходу поступово посилюють санкційні обмеження проти країни-агресора. Найбільший із державних нафтопереробних заводів скорочуватиме кількість не обробленої нафти, яку купують експортери Російської Федерації.

У той же час компанії Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum Corp не братимуть на себе зобов’язання щодо торговельних відносин з Російською Федерацією.

Санкції проти РФ вже продовжили.