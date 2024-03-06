Свіжий погляд: Зміна командирів в українській армії обіцяє покращення

Зміна окремих командирів з української армії, які не можуть продовжувати виконувати свої обов’язки, оцінена гарною новиною. Ця зміна може покращити результати Збройних Сил України на лінії фронту, повідомляє “Преса України“.

Владислав Селезньов заявив про те, що в українських армійських бригадах будуть розпочаті заміни командирів, які не справляються. Він додав, що якщо командир бригади не здатний виконувати всі свої обов’язки, він підлягає заміні.

Також за словами політика, він нещодавно спостерігав за соціальним опитуванням, результати якого вказують українські громадяни остерігаються в мобілізації командирів, які не бережуть людей.

Раніше ЗСУ отримали підтримку від волонтерів.