Пожежа вирує на Осокорківських озерах: начальник КДМА вимагає розслідування

Начальник Київської міської військової адміністрації звернувся до місцевих представників правоохоронних органів. Він звернувся із питанням про розслідування пожежі, яка охопила велику територію на Осокорківських озерах, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал КГВА.

За словами Сергія Попка, на території Дарницького району, біля озера Тяглі сталося займання. Це сталося через наявність очеретів та трави на цій території. Передбачається, що це могло бути самозаймання.

Він заявив про те, що спочатку вогонь охопив область приблизно в 500 квадратних метрів, проте, після цього масштаби полум’я збільшилися, і воно охопило площу до 3 гектарів. Пожежники проводять локалізацію пожежі.

Вже було ліквідовано пожежу в Івано-Франківську.