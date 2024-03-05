Полювання на опір: РФ платить за інформацію на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях української держави Збройні Сили Російської Федерації продовжують своє “полювання”. Вона організована на український рух опору, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного опору.

На тимчасово окупованих теренах продовжують шукати українські сили опору. Інформацію про їхнє розташування колаборанти передають Збройним Силам Російської Федерації.

Для того, щоб Колаборанти працювали старанніше, Російська Федерація пропонує грошову винагороду за повідомлення інформації про сили національного спротиву. Це стосується як особового складу, так і техніки.

За зраду вже засудили деяких колаборантів.