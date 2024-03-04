Російська армія атакує Іванівське: бої на Бахмутському напрямі

На Бахмутському напрямі ведення конфлікту Збройні Сили Російської Федерації атакують населений пункт Іванівське. На даний момент там відбуваються запеклі зіткнення, повідомляє “Преса України“.

“Зараз на Бахмутському напрямку російські війська продовжують свої атаки по населених пунктах. Зараз в Іванівському йдуть жорстокі бої”, – заявив начальник прес-служби Східного угруповання військ.

Також він зазначив, що Збройні Сили України продовжують відстоювати українську землю від нападів російської армії. Вони намагаються відкинути російських солдатів із зайнятих ними рубежів.

При цьому російська армія продовжує спроби вести обстріл, що ускладнює роботу українських військовослужбовців.

Це не перший день, коли на Бахмутському напрямку ведуться жорстокі бої.