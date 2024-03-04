Референдум у Швейцарії: підтримка ’13-ї пенсії’ серед місцевих жителів

Громадяни Швейцарії під час проведення референдуму підтримали введення додаткової “13-ї пенсії”. Цю ідею підтримали більшість швейцарців, а саме 58,2% місцевих жителів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Пропозиція про додаткову виплату від пенсійного фонду країни надійшла від профспілок. Додаткову виплату підкріпили аргументами у бік зростання вартості життя у країні.

На сьогоднішній день пенсії у Швейцарії становлять 1 393 долари щомісяця. Максимальна ж 2780 доларів. Проте цього мало для комфортного життя пенсіонерів, тому їм доводиться підробляти на пенсії.

Через кризу в Україні пенсії держслужбовців під загрозою.