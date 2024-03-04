Інклюзивна карта Львова: місця для людей з обмеженими можливостями

Для мешканців корінних Львова, а також гостей розробили карту, яка вміщує інклюзивні локації, якими можна скористатися без зайвих проблем. Це стосується людей з обмеженими можливостями, повідомляє “Преса України” із посиланням на заяву мера Львова.

Лідер Львова заявив про те, що люди з обмеженими можливостями у його місті можуть скористатися картою пам’яток та локацій, які доступні їм.

До списку місць, зазначених на карті, входять: заклади харчування, розміщення, театри, бібліотеки, заклади охорони здоров’я, комунальні заклади, музеї.

Також він додав, що жителям Львова, як і всім людям так само необхідно ставати інклюзивними.

У Львівській області також розпочався благодійний проект.