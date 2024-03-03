Нецензурна лексика та роздратування: деталі віртуального спілкування Фешака та Нікітюк

Український ведучий Євген Фешак розповів про те, як листувався із ведучою Лесею Нікітюк. У листуванні вона попросила його не ставити її фото поряд із фото Монро, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Люкс ФМ“.

Євген Фешак провів листування з ведучою Лесею Нікітюк. Дівчина попросила його не ставити її фото поряд із блогером Монро.

Вона заявила, що Монро її дратує, тому їй би не хотілося бути поруч навіть у вигляді фотографії. Вона це розповіла під час листування до пізнього часу. Їхня розмова була на невимушених тонах, враховуючи, що Фешак іноді переходив задля посилення слів на нецензурну лексику.

“Досить ви…буватися, а то вона в костюмах у обліпончик фотки виставляє”, – написав у цьому фрагменті Фешак.

Британських блогерів змусять відзначати фотошоплені пости у соцмережах як “проплачені”.