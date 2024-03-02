Євген Комаровський: Правила спілкування з інвалідами є важливими для підтримки

Через війну в українській державі почала зростати кількість людей, які набули інвалідності з різних обставин. Тому суспільство має навчитися правильному спілкуванню з ними, повідомляє “Преса України” з посиланням на YouTube.

Спілкування з людьми з обмеженими можливостями має відбуватися невимушено. Багато хто бояться починати спілкування з цими людьми через те, що чули про необхідність особливого ставлення до інвалідів.

Це викликає комплекс, що заважає спілкуванню з людьми. Не варто боятися розпочинати спілкування.

“Якщо наміри чисті то й помилитися у спілкуванні неможливо”, – заявив лікар Євген Комаровський, відповідаючи на запитання щодо спілкування з інвалідами.

В Україні розвивається протезування зубів.