Лідерство на Євробаченні змінилося: Хорватія попереду за прогнозами

Протягом великого відрізку часу представники української держави на Євробаченні 2024 року, а саме alyona alyona та Jerry Heil утримували місця лідерів у рейтингу букмекерів. Проте сьогодні вже перше місце прогнозують хорватській державі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Eurovision World.

Україна починає втрачати позиції на Євробаченні 2024 року. Учасник від Хорватії став новим лідером у рейтингах конкурсу музичної спрямованості. Раніше розповідалося про те, що країну представлятиме Baby Lasagna з піснею “Rim Tim Tagi Dim”.

Спочатку він був одним із дублерів національного відбору, який мав стати заміною 24 фіналістів, якщо вони відмовляться від участі в конкурсі.

Раніше стало відомо, що Україну на дитячому Євробаченні представить Олена Усенко.