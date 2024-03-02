Календар ангельських свят: Імена для поздоровлень 2 березня

Щодня хтось святкує свій день ангела. Якщо комусь хочеться приємно здивувати свого друга, частину сім’ї або робочого колективу можна дізнатися, коли у нього день ангела, повідомляє “Преса України“.

На друге березня день ангела обов’язково варто привітати людей, чиї імена це Агафон, Богдан, Микола, Федот, Арсен, Євдокія, Сава. Крім цього, варто підготувати привітання Маріаннам, Мар’янам, Філіппам, Романам, Мінам, Федорам.

Люди з цими іменами можуть бути дуже вдячні за вітання з днем ангела, тому варто підготувати для них теплі вітання. Важлива умова – бути індивідуальною для кожної людини, щоб вона не відчувала “шаблонність”.

Раніше розповідалося про день ангела 18 лютого.