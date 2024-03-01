РФ завозить найманців на окуповані території: бойовики з Куби та Нігерії

На тимчасово окупованій території української держави місцеві жителі спостерігають завезення чергових найманців російської влади. Зокрема, це стосується бойовиків із Куби та Нігерії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

ЦНС заявили про те, що Російська Федерація продовжує заповнення тимчасово окупованих територій найманцями. Іноземні солдати проходять своє тренування на полігонах, які належать цим територіям.

Російська Федерація активне вербування нових солдатів з бідних країн, де вона вже встигла розвинути свої агентурні мережі. Зазначається, що ці найманці з інших країн отримують виплати у більших розмірах, ніж самі росіяни.

Також активність найманців зросла у Білорусі.