Notcoin: Простий старт та часті питання новачків про криптовалюту в Telegram

Notcoin набирає нових користувачів, які стикаються з питаннями, що часто задаються. Керівники проекту прокоментували ці питання, повідомляє “Преса України” з посиланням на Notcoin.

Що таке Notcoin

Notcoin по суті є продуктом ігрового характеру, розроблений на основі екосистеми TON. Платформою цього проекту є месенджер Telegram.

Будь-який гравець може приєднатися і почати “майнить” монети Notcoin, які, ймовірно, будуть переведені в токени в майбутньому. Це вказує популярність монет серед різних користувачів.

Notcoin працює як Telegram Web App і доступний через робота.

Як отримати монети Notcoin

Для того щоб почати отримувати монети Notcoin, користувачу не потрібно реєструватися на додаткових сайтах або продуктах. Для цього потрібно зробити три прості дії: запустити Telegram-бот, натиснути на кнопку “Let’s go!”, тапати по будь-якій частині екрана свого пристрою.

Кожне натискання на екран винагороджуватиметься з боку розробників однією монетою Notcoin.

Тим не менш, гравці мають витривалість, яка теж витрачається, тому потрібно вміти використовувати час.

Як придбати токен?

На даний момент придбання токенів неможливе, так як відсутні смарт-контракт, лістинг, а також пули активності. Розробники Notcoin готуються до того щоб використовувати пік активності для подальшого просування своєї криптовалюти.

На аккаунт у Twitter розробників вже сьогодні підписано 600 тисяч осіб. Подробиць про лістинг на сьогодні розробники не дали, але є підозри, що до цього будуть причетні великі криптовалютні біржі як CoinW.

Вже було показано перспективи проекту Notcoin.