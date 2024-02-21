Дрони “Булава” на службі: українська армія знищила російську військову техніку

Збройні Сили України за допомогою безпілотних літальних апаратів ліквідували техніку російських збройних сил. Техніку раніше ховали в ангарах для подальшого використання проти української держави, повідомляє “Преса України”.

Військові з української армії розповіли про те, що за один день роботи оператори дронів “Булава”, які виконують роботу на Таврійському напрямку, ліквідували кілька одиниць різної воєнізованої техніки Збройних Сил Російської Федерації.

До цього списку входять: дві зенітні установки С60, БМП-3, два російські танки Т-72, рідкісна бойова машина “Термінатор”, “Газель”, а також два “Урали” з бойовими комплектами.

Україна вже озброїла армію дронів.