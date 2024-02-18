Фото, що викликало розчулення: колишній командувач ЗСУ з дружиною у вертольота

Колишній лідер Збройних сил України знову спричинив фурор в Інтернеті. Він це зробив публікацією фотографії із дружиною Олени, повідомляє “Преса України” з посиланням на Facebook-сторінку Валерія Залужного.

Валерій Залужний розчулив Інтернет публікацією фотографії зі своєю дружиною. Подружжя стоїть на тлі вертольота. Розчулення в Інтернеті викликало те, як колишній головнокомандувач Збройних Сил України обіймає свою дружину.

Користувачі Фейсбуку виділяють трепетність Залужного. Також відзначили те, як Олена Залужна притискається до свого обранця. Крім цього, усмішка на обличчях подружжя щира, що так само помітили користувачі Facebook.

Також повідомлялося, що на даний момент на фронті прорив.