Уникайте турбот про розподіл: як зберегти своє майно при розлученні

На сьогоднішній день гостро постає питання про розлучення. Люди не хочуть брати шлюб, бо побоюються поділу майна. Можна оформити шлюб так, що при розлученні не доведеться ділити майно, повідомляє “Преса України” з посиланням на Instagram Мар’яни Сащук.

Для того, щоб не ділити майно, набуте у шлюбі є два способи на думку Сащука. Першим способом є укладення шлюбного договору до шлюбу або під час шлюбу. Необхідно чітко прописати пункти, які відповідають за розподіл майна при розлученні. Або визнання чоловіка у тому що майно є власністю колишнього партнера.

Другий спосіб: отримати певне майно не шляхом покупки, а в подарунок від будь-кого. Таке майно не потрапляє до списку поділу.

Розлучення може статися навіть після 16 років стосунків.