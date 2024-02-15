Обмеження на кордоні: Україна стикається з блокуванням КПП

Три із чотирьох найбільших пунктів пропуску на кордоні між українською та польською державами блокуються фермерами з Польщі. Перетин кордону з використанням даних КПП наразі обмежений, повідомляє “Преса України“.

“На тих напрямках, які зараз вже заблоковані, фермери значно обмежують перетин кордону. Насамперед це стосується вантажних перевезень з використанням транспортних засобів”, – заявив Демченко.

Також спікер Державної прикордонної служби заявив про те, що на даний момент не блокується четвертий контрольно-пропускний пункт “Краковець”. Але він попередив, що польські фермери вже починають його блокування.

На кордоні з Угорщиною з’явився новий КПП.