Несподіваний поворот: Леся Цуренко відмовилася від гри проти Наомі Осакі

Тенісистка українського походження Леся Цуренко не гратиме проти японської конкурентки Наомі Осако. Гра мала показати, хто з претенденток отримає путівку до 1/4 фіналу престижного турніру в Досі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Ukrainian Tennis.

Українська тенісистка відмовилася від змагання. Дострокове завершення було вимушеним заходом так, як спортсменка виявила проблеми зі станом здоров’я.

Раніше вона знялася з турніру за лічені години до гри проти японської конкурентки. Причиною Цуренко назвала травму ліктя. Японська спортсменка таким чином здобула першу путівку 1/4 фіналу після того, як народила доньку восени.

Цуренко вже показувала добрі результати у грі.