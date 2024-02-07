Пастка в мережі: Зловмисники використовують поштові теми для фішингу

У мережі Інтернет зараз актуальна проблема поширення хибної інформації. Зловмисники розповсюджують помилкові повідомлення про те, що жертві надійшла посилка від імені невідомого поштового сервісу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сили оборони півдня України.

Сили оборони півдня української держави зафіксували велику активність у мережі Інтернет від зловмисників. Вони надсилають помилкові повідомлення про “прибуття посилки” від невідомої поштової фірми. Повідомлення містять посилання на фішингові сайти, які знаходяться під контролем зловмисників.

“Закликаємо українських громадян до розсудливості та не звертати увагу на подібні повідомлення”, – заявили в Силах оборони півдня України.

Також фейки поширюються для озброєння ХАМАСа.