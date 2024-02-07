Міністр оборони Норвегії: ‘Ми маємо бути готові до вибуху конфлікту з Росією’

Норвезька держава має бути готовою до того, що буде розпочато конфлікт проти Російської Федерації. Цей конфлікт може розпочатися навіть після того, як буде закінчено війну на території української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на VG.

Норвезька держава готується до того, що Російська Федерація може ініціювати агресію в їхній бік.

“Норвегія має бути готова до вибуху конфлікту. Ми повинні бути в змозі дати реакцію у відповідь своєчасно”, – заявив міністр оборони Норвегії.

Також Бьорн Арільд Грам заявив, що на території Росії були знищені паростки демократії, а також нічого немає показників того, що Росія стане брати приклад з Норвегії.

Також Норвегія та Україна відкрили безвізовий режим для вантажоперевезень.