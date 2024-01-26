Переговори лідерів: Єрмак та Салліван обговорили Формулу миру та Глобальний саміт

Лідер Офісу президента української держави провів нові переговори. Вони були реалізовані через телефонний формат. Співрозмовником Андрія Єрмака був радник президента США, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс президента.

Андрій Єрмак реалізував телефонні переговори із Джейком Салліваном. У ході цих переговорів лідер Офісу президента зазначив, що зустрічі української та американської сторін є вкрай важливими з політичної та суспільної точки зору.

Зокрема Андрій Єрмак мав на увазі четверту зустріч радників з реалізації Формули світу, а також підготовку до Глобального саміту світу.

Також політики обговорили актуальні події на лінії бойового зіткнення, а також недавні удари по Російській Федерації.

Раніше Єрмак розпочав засідання щодо відновлення України.