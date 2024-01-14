Таємничі вибухи у Мелітополі: Місто в очікуванні роз’яснень

На території тимчасово окупованого Мелітополя місцеві мешканці почули вибухи. Опитані люди не можуть описати ситуацію, повідомляє “Преса України” з посиланням на Івана Федерова.

Мелітопольський міський голова заявив про те, що на території міста було чути вибухи. Наразі повної інформації про причини та наслідки нічого не відомо.

Кореспонденти опитали місцевих жителів, проте вони не стверджували чогось конкретного.

“У Мелітополі голосно. Про це зараз говорять міські жителі. Подробиці досі туманні, ми їх з’ясовуємо”, – заявив мер Мелітополя.

Також він заявив, що на даний момент це далеко не перші вибухи, які чути в місті. Тому закликав громадян до того, щоб вони не порушували правил безпеки у подібних ситуаціях.

Це не перші вибухи у Мелітополі.