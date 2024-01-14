Самооборона на новому рівні: Громадяни України можуть придбати техніку РЕБ

Громади можуть проводити закупівлю РЕБ у виробників українського походження. Це допоможе захищати українську державу від ракет ЗС РФ, повідомляє “Преса України“.

Юрій Ігнат повідомив про те, що українські громади можуть допомагати державі у захисті самостійно. Для цього вони можуть розпочати закупівлю РЕБ для Збройних Сил України. Ця технологія ускладнить обстріл з боку армії Російської Федерації.

“Ця практика не нова. Протидія ворожим ракетам з використанням РЕБ практикується вже досить давно. У нас є різні підприємства, які виробляють цю технологію. Українські громади можуть розпочинати закупівлі РЕБ там, щоб спорядити українську армію”, – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

РЕБ використовують так само у російській армії.