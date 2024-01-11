Відмова в евакуації: 29 громадян України заблоковано Ізраїлем та Єгиптом

Служби безпеки ізраїльської держави, а також Єгипту відмовилися від надання дозволу на евакуацію для громадян української держави. Це стосується 29 громадян, які внесли до списків посольства, повідомляє “Преса України” з посиланням на Радіо Свобода.

“Я не лукавитиму. Бажання приєднатися до евакуаційних процесів у мене є. Тим не менш, можливості у мене немає, оскільки з тих списків, які ми подавали раніше, частини людей уряд Ізраїлю та Єгипту відмовили у можливості евакуації. Цим санкціям зазнали 29 осіб із усього списку.”, – заявив Корнійчук.

Також він пояснив причини відмови з боку актуальних органів з питань евакуації в Ізраїлі та Єгипті. Він заявив, що це “певні питання безпеки щодо цих осіб”.

Ізраїль продовжує нарощувати свою присутність.