Колишній прем’єр-міністр Великобританії відкинув звинувачення з боку столиці Російської Федерації. Він отримав звинувачення у тому, що в перші місяці після початку повномасштабної війни наказав Зеленському продовжувати війну, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Times.

Борис Джонсон відкинув звинувачення на свою адресу з боку держави. Він назвав заяви Кремля “повною нісенітницею”, а також підтвердив, що це є лише частиною пропагандистського нарратива.

Під час зустрічі Джонсона та Володимира Зеленського Борис був одним із лідерів Заходу, який відвідав українську державу після початку війни.

Він виявляв підтримку України, проте жодних наказів Володимир Зеленський з боку прем’єр-міністра Великобританії не отримував. Російська Федерація безпідставно звинувачує політика в тому, що він “наказав Володимиру Зеленському продовжувати війну”.

Одного із російських пропагандистів оштрафували у Латвії.