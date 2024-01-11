Бізнес для Ветеранів: Україна Надає Гранти від 250 000 до 1 000 000 гривень

Ветерани з української держави можуть отримати фінансову підтримку України. Вона буде спрямована на створення або розвиток власного бізнесу, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Львівської обласної військової адміністрації.

Гранти, розмір яких становить від 250 тисяч до 1 мільйона гривень, можуть отримати ветерани української держави. Це стосується ветеранів обох статей, а також їхніх партнерів.

Ці кошти ветерани можуть отримати завдяки додатку “Дія”. Використовуючи ці гроші, учасники акції підтримки можуть почати свій власний бізнес. Або ж розширити існуючий.

Рішення про прийняття таких грантів було ухвалено Державною службою зайнятості. Вона переглядатиме бізнес-план та перевірятиме заяви уповноваженою банківською установою.

Також ветерани отримали право на безкоштовне протезування.