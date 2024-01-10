Витік води у столичних областях України: КМДА повідомляє про усунення аварії

На території столичних областей української держави стався витік води на вулиці та на бульварі. Комунальні служби провели процедури усунення причин наслідків аварій, повідомляє “Преса України” з посиланням на КМДА.

У столичних областях стався витік води, що було викликане аварійним впливом поганих несприятливих погодних умов. Також цьому сприяло зниження загальної температури повітря в областях.

“Похолодання відбулося надто різко, через що з’явилися непередбачені обставини у вигляді цих витоків. Зміна температури повітря, ґрунту, все це спричинило все це. Ліквідатори вже усунули наслідки аварії та полагодили всю комунікацію.”, – заявили в КМДА.

Також повідомляється, що ця подія змусила обласні ради задуматися про подальше усунення можливих повторень.

Також повідомлялося про екологічну катастрофу в річці Рось.